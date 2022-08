அவர் 30 வருஷமா பான் இந்தியா படம் எடுக்குறார்...யாரை புகழ்ந்து பேசினார் சூர்யா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவை தாண்டி இந்திய சினிமாவே திரும்பி பார்க்கும் நடிகராக மாறி விட்டார் சூர்யா. ஒரு பக்கம் சூரரைப் போற்று ரீமேக் ஆகி வரும் வேளையில் மற்றொரு புறம் அந்த படத்திற்கு 5 தேசிய விருதுகள் கிடைத்துள்ளது.

இதற்கிடையில் சூர்யா அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்களும் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன. வாடிவாசல், வணங்கான், சூர்யா 43 என வரிசையாக பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். இவர் கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கும் படங்களும் ஹிட்டாகி வருகின்றன.

சூர்யா நடிக்கும் படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவர் கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கும் படங்கள், தயாரிக்கும் படங்கள் என அனைத்துமே அனைவரின் ஆர்வத்தையும் பல மடங்காக அதிகரிக்க செய்து வருகிறது. சூர்யாவின் நடிப்பை கமலே மனம் திறந்து பாராட்டி வருகிறார்.

English summary

Suriya praised director Shankar and said that he has been "making pan-India films for 30 years". "Shankar sir showed us what it is to make pan-India films long back. He’s been doing it for 30 years, constantly redefining Indian cinema with his movies."