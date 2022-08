“கமல் சார் தான் ரியல் ஹீரோ”: விக்ரம் படத்துக்கு நாகர்ஜுனா கொடுத்த சூப்பர் விமர்சனம் இதுதான்

சென்னை: ரன்பீர் கபூர் நடித்துள்ள 'பிரம்மாஸ்த்திரா' திரைப்படம் செப்டம்பர் மாதம் 9ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அயன் முகர்ஜி இயக்கியுள்ள பிரம்மாஸ்த்திரா படத்தில் ரன்பீர் கபூருடன், நாகர்ஜுனா, அமிதாப்பச்சன், ஆலியாபட் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாஸ்த்திரா ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில், நடிகர் கமல் குறித்து நாகர்ஜுன மிகவும் உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.

பப்ளிக்கில் நாகர்ஜுனா, ராஜமெளலி காலில் விழுந்த ரன்பீர் கபூர்

English summary

Telugu leading actor Nagarjuna attended the promotion of Brahmastra in Chennai. Then, Nagarjuna said that Kamal is my real hero and he spoke openly about the Vikram film.