எனக்கே நடிப்பு கற்றுக்கொடுத்தார்..மேடையில் செல்லமாய் கலாய்த்த பாரதிராஜா..வெட்கத்தால் நெளிந்த சூர்யா

சென்னை: நானும் சூர்யாவும் நடித்த ஒரு காட்சியில் எனது நடிப்பை பார்த்து அங்கிள் நன்றாக இருக்கிறது கீப் இட் அப் என்று சூர்யா சொன்னதைப் பார்த்து அதிர்ந்து போய்விட்டேன் என்று பாரதிராஜா சொல்ல கீழே உட்கார்ந்திருந்த சூர்யா நெளிந்தார்.

விருமன் பட டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று மதுரையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பாரதிராஜா மேடையில் வைத்து சூர்யாவை கலாய்த்து தள்ளினார்.

ஆயிரம் பேருக்கு மேல் நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த எனக்கு என்னுடைய நடிப்பை கீப் இட் அப் என்று சொன்னான் சூர்யா என்று கலாய்த்து தள்ளினர்.

இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா 16 வயதினிலே படத்தில் மூலம் அறிமுகமானார். ரஜினி, கமல் இரண்டு ஆளுமைகளையும் அந்த படத்தில் பயன்படுத்தி இருப்பார். கமலுக்கு வித்தியாசமான சப்பாணி வேடம், ரஜினிக்கு வில்லன் வேடத்தை கொடுத்திருப்பார். இது எப்படி இருக்கு, பத்தசச்சிட்டியே பரட்ட போன்ற வசனங்கள், ஸ்ரீதேவியின் அழகான பாத்திரம், இளையராஜாவைன் இனிமையான பாடல்கள், மலேஷிய வாசுதேவன் ஆட்டுக்குட்டி முட்டையிட்டு பாடல் மூலம் அறிமுகம் என படத்தில் பல ரசிக்கத்தக்க அம்சம் இருந்ததால் படம் சூப்பர் டூப்பர் வெற்றி பெற்றது.

" Suriya and I acted one scene and Suriya said 'Uncle is well action, keep it up.'" I was shocked Bharathiraja said,