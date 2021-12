கொரோனா விதியை மீறிய கமல்… விளக்கம் கேட்ட சுகாதாரத்துறை செயலாளர் !

சென்னை : கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து தனிமையில் இல்லாமல், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியது குறித்து கமல்ஹாசன் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென சுகாதாரத்துறை செயலாளர் கூறியுள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன் அமெரிக்கா சென்று வந்த கமல் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இதையடுத்து, ஒரு வாரம் மட்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்கினார்.

English summary

The Health Secretary Radhakrishnan has asked Kamal to explain why he participated in the Big Boss show, without being in quarantine after the corona treatment.