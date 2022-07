ஹலோ அறிவுஜீவி.. யாரு இடியட்.. பார்த்திபன் ட்வீட்டுக்கு பதிலடி கொடுத்த ப்ளூ சட்டை மாறன்!

சென்னை: யாரு இடியட்? அறிவுஜீவி பார்த்திபன் என ப்ளூ சட்டை மாறன் கேள்வி எழுப்பி போட்டுள்ள ட்வீட் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

இந்த வாரம் ப்ளூ சட்டை மாறன் மற்றும் இயக்குநர் பார்த்திபன் இடையே சண்டை சூடு பறக்கிறது. பச்சை சட்டை என ஆர்ஜே பாலாஜி பஞ்சாயத்து பண்ண நிலையில், இடியட்டாக பேசுகிறார் என பார்த்திபன் நேரடியாகவே பாய்ந்து விட்டார்.

மேலும், ரசிகர்கள் ப்ளூ சட்டை மாறனை கழுவி ஊற்றும் வீடியோக்களையும், செருப்பு மாலை அணிவித்தது ரசிகர்கள் தன் மீது கொண்ட பாசத்தின் வெளிப்பாடு என்றும் பார்த்திபன் பேசியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மீண்டும் மீண்டும் முட்டாள்தனமாவே பேசுறாரு ப்ளூ சட்டை மாறன்.. விளாசித் தள்ளிய பார்த்திபன்!

English summary

Blue Sattai Maran befitting reply to Parthiban, he tweeted, "Again and again Parthiban picks up a random social media post and giving it as a proof. He also uses the word IDIOTIC. Hello Ajivu Jeevi sir, We gave proof from Variety, World's most reputed film site. You dont have the approval from guinness also. Then who is the IDIOT?"