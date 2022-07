விக்ரம் இப்போ எப்படி இருக்கிறார்...கோப்ரா ஆடியோ விழாவிற்கு வருவாரா?மாட்டாரா?..தீயாய் பரவும் தகவல்

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஆதித்த கரிகாலன் ரோலில் நடித்துள்ள விக்ரம், அடுத்ததாக கோப்ரா படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

கோப்ரா படத்தில் விக்ரம் அதிகபட்சமாக 20 கெட்அப்களில் நடித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படம் பா.ரஞ்சித் படம் என வரிசையாக கமிட்டாகி உள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று உடல்நலக் குறைவு காரணமாக விக்ரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் பரவின. பிறகு அவருக்கு மாரடைப்பு கிடையாது என விக்ரமின் மகனும் நடிகருமான துருவ் விக்ரம் விளக்கம் அளித்தார்.

காரில் இருந்து செல்ஃபி எடுத்து கொடுத்த விக்ரம்.. ரசிகர்கள் ஷேர் செய்யும் த்ரோ பேக் இன்சிடென்ட்!

English summary

According to latest sources, now actor Vikram shifted to normal ward. He will discharged from the hospital today or tomorrow. He will also attend Cobra audio launch event which will be on July 11th. So fans are eagerly waiting to see Chiyaan Vikram.