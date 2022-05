நயன்தாரா கழுத்தில் விக்கி எத்தனை மணிக்கு தாலி கட்ட போகிறார் தெரியுமா... முழு விபரம் இதோ

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா திருமணத்தை ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. அந்த திருமணம் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

கோலிவுட்டின் செம க்யூட்டான, விஐபி காதல் ஜோடியான நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமண அறிவிப்பு எப்போது வரும் என அனைவரும் கேட்டு வந்தனர். ஒரு வழியாக அந்த நாள் தற்போது வந்து விட்டது. நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி சமீபத்தில் தங்களின் திருமண தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து விட்டது. இதை உறுதி செய்யும் விதமாக திருமண அழைப்பிதழும் இணையத்தில் கசிந்து விட்டது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி திருப்பதியில் நடப்பதாக முதலில் கூறினார்கள். ஆனால் அழைப்பிதழில், மகாபலிபுரத்தில் திருமணம் நடைபெறுவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததால் அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். எதற்காக திடீரென இடத்தை மாற்றினார்கள் என்பது புரியாமல் அனைவரும் அது பற்றி கேட்டு வந்தனர். குறிப்பிட சிலருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்பதால் மீடியாக்களை தவிர்த்து இடம் மாற்றப்பட்டதாக முதலில் கூறப்பட்டது.

English summary

According to latest sources, In Nayanthara- Vignesh shivan marriage muhurtham will fixed on 5.30 am to 7 am. Before wedding this cute couple planned to grand wedding reception on June 8th in Chennai. Invitation was given for only 200 members.