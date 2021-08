என்ன சொல்றீங்க...அண்ணாச்சி படத்தில் மீண்டும் விவேக் நடிக்கிறாரா... எப்படி ?

சென்னை : சின்ன கலைவாணர் என அனைவராலும் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட நடிகர் விவேக் ஏப்ரல் மாதம் 17 ம் தேதி திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். அவரது இந்த திடீர் மரணம், அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரையுலகையே அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது.

பலரும் பாராட்டும் வகையில் லட்சக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை நட்ட விவேக்கின் மரணம் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாக இருந்து வருகிறது. அவரது நினைவாக ஏராளமானோர் தற்போது வரை மரக்கன்றுகளை நட்டு, விவேக்கை நினைவு கூர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Late actor Vivek to play in legend Saravana's untitled movie with using filmmaking tricks and graphics. Vivek fans thanked movie makers for giving chance to see Vivek again in big screen.