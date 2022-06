இனி மற்ற ஹீரோக்கள் ஃபீல்டு அவுட் தானா... மிரள வைக்கும் கமலின் அடுத்தடுங்க படங்கள் லிஸ்ட்

சென்னை : நடிகர் கமலஹாசன் தனது 7 வது வயது முதல் நடித்து வருகிறார்.60 வருட திரைப்பயணத்தில் தற்போது தான் முதல் முறையாக 4 வருடங்கள் பிரேக் எடுத்துள்ளார். அதுவும் அரசியல் காரணமாக.

இந்தியன் 2 படம் பாதியில் நின்றது, கொரோனா போன்ற காரணங்களால் கமலின் திரையுலக பயணத்தில் பிரேக் விழுந்தது. அதற்கு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய விக்ரம் படத்தில் நடித்து, அதையும் பிளாக் பஸ்டர் படமாக்கி விட்டனர்.

விக்ரம் ஒரு படத்திலேயே மொத்த கலெக்ஷனையும் அள்ளி விட்ட கமல், மீண்டும் சினிமாவில் பிஸியாகி உள்ளார். தனது அடுத்தடுத்த படங்களின் அறிவிப்புக்களை கமல் வெளியிட்டு வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, Kamalhaasan planned to work in back to back movies. Now Kamalhassan committed for minimum 10 movies. Apart from that he also to host bigg boss season 6 show which will starts from October 2nd.