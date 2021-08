ஆர்யாவை அடுத்த இயக்கும் டைரக்டர் இவர் தான்... எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

சென்னை : பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடித்த சார்பட்டா பரம்பரை படம் சமீபத்தில் ஓடிடி.,யில் ரிலீசானது. 1970 களில் நடப்பது போன்ற, பாக்சிங்கை மையமாகக் கொண்ட படம் தான் இது. இதில் கபிலனாக ஆர்யா நடித்திருந்தார். இவருக்கு ஜோடியாக மாரியம்மாள் கேரக்டரில் துஷாரா விஜயன் நடித்திருந்தார். பாக்சிங் கற்றுத் தரும் ரங்கன் வாத்தியாராக பசுபதி நடித்திருப்பார்.

3 மதத்தினரின் ஒற்றுமை.. எதேச்சையாய் நடந்ததா? திட்டமிடப்பட்டதா? சார்பட்டாவில் இதை கவனிச்சீங்களா!

சமூக பிரச்சனை, அரசியல் போன்ற பல விஷயங்களை உள்ளடக்கிய இந்த படம், படத்தில் நடித்த அனைவரையும் பாராட்டு மழையில் நனைய வைத்து, புகழடைய வைத்து விட்டது. நடிகர்களின் நிஜப் பெயர்களை மறந்து கபிலன், மாரியம்மாள், வேம்புலி என கேரக்டர் பெயர்களே ரசிகர்கள் மனதில் நிலைத்துள்ளது.

English summary

After Sarpatta parambarai's huge success now Arya signed in webseries which is directed by Milind rau. He also directed Andrea and siddharth starred Aval which is purely horror movie.