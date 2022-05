அடிதூள்... அனல் பறக்க வந்த தளபதி 66 அப்டேட்...பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி வருகின்றனர். இவ்வளவு சீக்கிரம் இப்படி ஒரு அப்டேட்டா என பலர் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் நடித்து வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரித்து வரும் இந்த படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷாம், பிரபு, பிரகாஷ் ராஜ், யோகிபாபு, ஜெயசுதா ஆகியோர் நடிப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்னங்க சொல்றீங்க...அதுக்குள்ள தளபதி 66 ஷுட்டிங் முடிஞ்சுடுச்சா ?

English summary

According to latest sources, Thalapathy 66 had 6 music tracks. Music director Thaman already completed maximum number of song composing. In his recent interview he said that he has been in full form to give his career's best album for his idol Vijay.