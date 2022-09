விரைவில் நானே வருவேன் ட்ரெய்லர்: பொன்னியின் செல்வனுக்கு போட்டியாக களமிறங்கும் தனுஷ்

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'திருச்சிற்றம்பலம்' திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து தனுஷ் நடிப்பில் 'வாத்தி', 'நானே வருவேன்' படங்கள் உருவாகியுள்ளன.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவன் படத்தில் தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Dhanush starrer Naane Varuven trailer will be released on the 11th. Selvaraghavan direct this film with the Kalaipuli S.Thanu banner. Also, it has been reported that Naane Varuven will release on September 30