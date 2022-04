இந்த நாள்...குறிச்சு வச்சுக்கோங்க மக்களே...2022ல் ரிலீசாக காத்திருக்கும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோ

சென்னை : சிறிய பட்ஜெட் படங்கள், பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் என கிட்டதட்ட 25 க்கும் அதிகமான படங்கள் 2022ம் ஆண்டு செப்டம்பர் வரை அடுத்தடுத்து தமிழில் ரிலீசாக காத்திருக்கின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலான படங்களின் ரிலீஸ் தேதி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன.

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள், பெரிய ஸ்டார்களின் படங்களும் இதில் அடங்கும். சில படங்களுக்கு டைட்டிலேயே அறிவிக்கப்படா விட்டாலும் மக்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. அப்படி 2022ல் தமிழில் ரிலீசாக உள்ள படங்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.

நயன்தாரா -சமந்தா லூட்டிய பாக்க ரெடியா... புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு!

English summary

Here is the full list of tamil movies which will release in 2022. Many of the movies like Karthi's Viruman, Sardar, Dhanush's Nanae Varuven, Suriya's Suriya 41, Simbu's Vendhu Thanindhadhu Kaadu were also chance to join in this list.