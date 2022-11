3 வருஷம் உருகி உருகி காதலிச்சது எல்லாம் போச்சா.. காதலரை பிரிந்த வலிமை ஹீரோயின் ஹூமா குரேஷி!

மும்பை: காலா, வலிமை என சில தமிழ்ப் படங்களில் நடித்துள்ள பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஹூமா குரேஷி தனது காதலருடன் பிரேக்கப் செய்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சோனாக்‌ஷி சின்ஹாவுடன் இணைந்து ஹூமா குரேஷி நடித்துள்ள டபுள் எக்ஸ் எல் திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது.

மகத் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்காக நடிகர் சிம்பு முதன் முதலாக இந்தி பாடல் ஒன்றையும் பாடி உள்ளார். சமீபத்தில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அந்த இந்தி பாடலை வெளியிட்டு இருந்தார் நடிகர் சிம்பு.

ஷெரினா கையில் இருப்பது என்ன விஸ்கியா? பிக் பாஸ் வீட்டில் இதெல்லாம் கிடைக்குமா?

English summary

Popular Bollywood actress Huma Qureshi breakup with her boy friend Mudassar Aziz, who is a writer for her upcoming movie Double XL. Huma Qureshi acted with Rajinikanth in Kaala and Ajith Kumar in Valimai.