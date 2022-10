”பள்ளியில் படிக்கும் போது அறையில் பூட்டி வைத்து பாலியல் சீண்டல்”: பதறவைத்த பிரபல பாலிவுட் நடிகை

அமெரிக்கா: பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை பாரிஸ் ஹில்டன் தான் பள்ளியில் படிக்கும்போது பாலியல் துன்புறத்தல் செய்யப்பட்டேன் என மனம் திறந்துள்ளார்.

ஹாலிவுட்டில் பிரபலமான நடிகை, பாப் சிங்கர், மாடல், தொழிலதிபர் என பல முகங்களை கொண்டவர் பாரிஸ் ஹில்டன்.

அமெரிக்காவின் பிரபல நிறுவனமாக ஹில்டன் ஓட்டல்கள் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் கான்ராட் ஹில்டனின் பேத்திதான் இந்த பாரிஸ் ஹில்டன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

I was abused at Provo Canyon School 20 years ago and I am so heartbroken to see uncovered security footage of a child being thrown to the ground. Hollywood actress Paris Hilton opens up about she was sexually abused at School.