அடுத்த மிரட்டலுக்கு தயாரான Hombale ஃபிலிம்ஸ்...டைரக்டர் யார் தெரியுமா ?

சென்னை : தனது அடுத்த படத்திற்கான அறிவிப்பை பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான Hombale ஃபிலிம்ஸ் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த படத்தின் டைரக்டர் யார், எப்படிப்பட்ட கதை என்பதையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து விட்டார்கள்.

கர்நாடகாவை சேர்ந்த பிரபல சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனமான Hombale ஃபிலிம்ஸ், 2012 ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. 2012 ம் ஆண்டு இந்நிறுவனம் துவங்கப்பட்டிருந்தாலும் 2014 ம் ஆண்டு முதல் தான் இந்நிறுவனம் பட தயாரிப்பை துவங்கியது.

English summary

Today Hombale films officially announced their next film. This new movie will be direct by Sudha Kongara. Meanwhile, who is the hero, which language movie not yet announced. But this movie is based on real story.