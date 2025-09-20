Oscars 2026: புஷ்பா 2வை பின்னுக்குத்தள்ளி ஜான்வி கபூரின் ‘ஹோம்பவுண்ட்’ படம் ஆஸ்கருக்கு தேர்வு
மும்பை: இயக்குநர் நீரஜ் கய்வானின் 'ஹோம்பவுண்ட்’ திரைப்படம், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ என்ட்ரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரைப்படம் இஷான் கட்டர், ஜான்வி கபூர் மற்றும் விஷால் ஜெத்வா ஆகியோரை முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக கொண்டுள்ளது.
ஜான்வி கபூர், இஷான் கட்டார் லீடு ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படம் தேர்வானது இந்தியத் திரையுலகிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளது. உலக அளவில் பல்வேறு திரைப்பட விழாக்களில் இத்திரைப்படம் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2025 ஆம் ஆண்டு கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் 'அன் செர்டெய்ன் ரிகார்ட்' பிரிவில் திரையிடப்பட்டபோது, ஒன்பது நிமிடங்கள் நின்று கைதட்டிப் பாராட்டப்பட்டது. இது படக்குழுவினருக்குப் பெரும் ஊக்கத்தை அளித்தது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (TIFF) 2025, சர்வதேச மக்கள் தேர்வு விருதுக்கான இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று, அங்கும் நின்று கைதட்டிப் பாராட்டப்பட்டது.
தர்மா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான 'ஹோம்பவுண்ட்', "டேக்கிங் அம்ரித் ஹோம்" என்ற நியூயார்க் டைம்ஸ் கட்டுரையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தியாவில் நிலவும் சாதி, மதப் பாகுபாடுகளை எதிர்த்துப் போராடும் இரு நண்பர்களின் வாழ்க்கையை இத்திரைப்படம் சித்தரிக்கிறது.
கதையின் உச்சக்கட்டம், ஊரடங்கு காலத்தில் ஏற்பட்ட புலம்பெயர் தொழிலாளர் நெருக்கடியையும் தொடுகிறது. சமூகப் பிளவுகளிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கும் அவர்களின் போராட்டங்களை உணர்வுபூர்வமாகக் காட்டுகிறது.
இத்திரைப்படத்தின் தேர்வுக்குழுவினர், இதன் தனித்துவமான கதைக்களத்தைப் பாராட்டினர். டொரண்டோவிலும் கிடைத்த பெரும் வரவேற்பை படக்குழு சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து கொண்டது. ரசிகர்கள் வழங்கிய அமோக ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.
படத்தின் இணை தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான கரண் ஜோகர், ஆதார் பூனாவல்லா, அபூர்வா மேத்தா, சோமேன் மிஸ்ரா ஆகியோருடன் இணைந்து இந்தப் படத்தை உருவாக்கினார். அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில், படத்தின் சர்வதேசப் பயணத்தில் பெருமிதம் கொள்வதாகத் தெரிவித்தார்.
கரண் ஜோகர், “நீரஜ் கய்வானின் கடின உழைப்பின் விளைவான 'ஹோம்பவுண்ட்’ ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ தேர்வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த பெருமையையும், பணிவையும் தருகிறது. இத்திரைப்படம் உலகெங்கிலும் உள்ள பல மில்லியன் மக்களின் இதயங்களில் நிச்சயம் ஒரு இடத்தைப் பிடிக்கும்” என்று கூறினார்.
இயக்குநர் நீரஜ் கய்வான், இந்த அறிவிப்பு குறித்துப் பேசுகையில், “'ஹோம்பவுண்ட்’ ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வப் போட்டியாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நம் மண்ணின் மீதும், நம் மக்கள் மீதும் கொண்ட அன்பில் வேரூன்றிய இத்திரைப்படம், நாம் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வீட்டின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கியது” என்றார்.
“நம் கதைகளை உலகிற்கு எடுத்துச் சென்று, சினிமாவின் மிகப்பெரிய உலகளாவிய மேடைகளில் ஒன்றான ஆஸ்கரில் இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பணிவுடனும், பெருமையுடனும் கூடிய ஒரு விஷயம். இதற்காக நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
2 நிமிடம் 52 வினாடிகள் கொண்ட 'ஹோம்பவுண்ட்’ படத்தின் முன்னோட்டம், சந்தன் குமார் மற்றும் முகமது ஷோயப் அலி கதாபாத்திரங்களில் வரும் விஷால் ஜெத்வா மற்றும் இஷான் கட்டர், காவல்துறை ஆட்சேர்ப்பு உதவி எண்ணைத் தொடர்புகொள்வதிலிருந்து தொடங்குகிறது.
இந்த இரண்டு நெருங்கிய நண்பர்களும் மாநிலக் காவல் படையில் சேர வேண்டும் என்ற கனவுடன் இருக்கிறார்கள். சமூகப் பிரிவினையின் தடைகளைத் தகர்க்கப் போராடும் ஜான்வி கபூரின் கதாபாத்திரத்துடன் அவர்களின் பாதை சந்திக்கிறது.
விஷால் மற்றும் இஷானின் கதாபாத்திரங்கள் பெரிய கனவுகளைக் காணத் துணிகின்றன. ஆனால் சமூகம் அவர்களைத் தடுக்க இடைவிடாமல் முயற்சிக்கிறது. ஆயினும், அவர்களின் பிணைப்பு அவர்களின் பலமாக மாறி, தொடர்ந்து போராட அவர்களுக்கு தைரியம் அளிக்கிறது.
இந்த முன்னோட்டம் இதயம் உருக வைக்கும் தருணங்களையும், நெகிழ வைக்கும் காட்சிகளையும் கொண்டுள்ளது. விடாமுயற்சி மற்றும் நட்பின் சாராம்சத்தை அழகாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. மார்ட்டின் ஸ்கார்செஸி 'ஹோம்பவுண்ட்’ படத்தின் நிர்வாகத் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவில் இருந்து மற்ற மாநிலங்களில் இருந்தும் படங்கள் ஆஸ்கர் தேர்வுக்காக போட்டிப் போட்டன. அதில், அல்லு அர்ஜுனின் புஷ்பா 2, விஷ்ணு மஞ்சுவின் கண்ணப்பா, தனுஷின் குபேரா உள்ளிட்ட படங்களும் போட்டியிட்ட நிலையில், ஹோம்பவுண்ட் ஆஸ்கருக்கு தேர்வாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
