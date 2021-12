வடிவேலு எப்படி இருக்கிறார்... மருத்துவமனை வெளியிட்ட தகவல்

சென்னை : கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் வடிவேலுவின் உடல்நிலை எப்படி உள்ளது என்பது பற்றிய விரிவான அறிக்கையை மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு வைகை புயல் வடிவேலு, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ற படத்தின் மூலம் மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்காக வடிவேலு, டைரக்டர் சுராஜ், தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான தமிழ் குமரன் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் லண்டன் சென்றிருந்தனர். இந்த ஃபோட்டோ சமீபத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

Chennai Ramachandra hospital has released the health report of vadivelu. The report says that he will be discharged in two or three days. Director Suraj has also been admitted in the same hospital and getting treated.