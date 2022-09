ஹாலிவுட்டை அதிர வைத்த ஜானி டெப் - ஆம்பர் ஹெர்ட் வழக்கு: விரைவில் திரைப்படமாக வெளியாகிறது

வாஷிங்டன்: 'பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்' திரைப்பட தொடர் மூலம் உலக அளவில் பிரபலமானவர் ஹாலிவுட் நடிகர் ஜானி டெப்.

திருமண வாழ்க்கையின் போது பாலியல் ரீதியில் துன்புறுத்தியதாக ஜானி டெப்பின் முன்னாள் மனைவி ஆம்பர் ஹெர்ட் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார்.

இதில் ஜானி டெப் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த வழக்கு தற்போது திரைப்படமாக உருவாகிறது.

English summary

Johnny Depp is famous worldwide for playing the character of Captain Jack Sparrow in 'Pirates of the Caribbean'. Johnny Depp's ex-wife Amber Heard is suing her for sexual abuse during their marriage. It has been reported that this case is now being made into a movie in Hollywood