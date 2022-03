இன்னும் இரண்டே நாட்கள்...ஹாட்ஸ்டார் வெளியிட்ட மாறன் பிளாஷ் மாப் வீடியோ

சென்னை : தனுஷ் நடித்த மாறன் படம் ரிலீசாக இன்னும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் அசத்தலான பிளாஷ் மாப் வீடியோவை ஹாட்ஸ்டார் தமிழ் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இது தனுஷ் ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது.

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் எழுதி, இயக்கி உள்ள படம் மாறன். சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் டி.ஜி.தியாகராஜன் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் தனுஷ், மாளவிகா மோகனன், சமுத்திரக்கனி, ஸ்மிருதி வெங்கட், ராம்கி, மகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு பாடலாசிரியர் விவேக், சுகாஸ்-ஷார்ஃப் ஆகியோருடன் இணைந்து திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை எழுதி உள்ளார்.

Hot star tamil released Maaran flash mob video. In this video group of dancers stepped for Poladha ulagam song. This song is already superhit. This song gets 7.8 million views in youtube within 24 hours. Maaran movie to be released directly in hotstar on March 11th.