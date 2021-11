அபிஷேக்கை ரேக்கிங் செய்த ஹவுஸ்மேட்கள்...எப்பய்யா பேசுனீங்க இதெல்லாம் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 இன்று 48 வது நாளை எட்டி உள்ளது. 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் இதுவரை 6 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 12 பேர் போட்டியாளர்களாக விளையாடி வந்தனர்.

இந்நிலையில் வைல்கார்டு என்ட்ரியாக யார் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்ல போகிறார். எப்போது வைல்கார்டு என்ட்ரி நடைபெறும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. வைல்கார்டு என்ட்ரி இவர் தான் பலரின் பெயர்கள் கூறப்பட்டது. ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ச்சியின் 21 வது நாளில் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக் ராஜா, 47 வது நாளில் வைல்கார்டு என்ட்ரி மூலம் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

On the 47 th day of bigg boss tamil season 5, abishek raaja reentry into bigg boss house as wildcard entry. housemates planned and racked abhishek raaja. ikky and akshara initiate that. fans really enjoyed this fun moment.