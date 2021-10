அண்ணாச்சியை விடாத இசைவாணி.. நீ ரொம்பவே மாறிட்ட என குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 25ம் நாளுக்கான முதல் புரமோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

நெருப்பு வாரம் என்பதால் வரும் எல்லா புரமோவிலும் இசைவாணியை காட்டி வருகின்றனர்.

ஜிவி பிரகாஷின் ஆக்ஷன், ரொமான்ஸ் காட்சிகளுடன்.. ஜெயில் டீசர் ரிலீஸ் !

எப்படி அதிகாரம் செய்வது என்கிற குழப்பத்தோடு இருக்கும் இசைவாணியை தாமரை செல்வி, மதுமிதா உள்ளிட்ட ஹவுஸ்மேட்கள் நீ மாறிட்ட என விளாசும் புரமோ வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Housemates shouted against Isaivani’s over rule in Day 25 Promo 1 goes viral in social media. This week fire power rule the house so, Isaivani clash between housemates happening in the BB house.