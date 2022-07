அந்த ‘ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்’ தான் புரூஸ் லீ உலகப் புகழ் அடைய காரணமா? 32 வயதில் மறைந்த ரியல் டிராகனின் கதை!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள சீன மருத்துவமனையில் தான் புரூஸ் லீ 1940ம் ஆண்டு நவம்பர் 27ம் தேதி பிறந்தார்.

வெறும் 32 ஆண்டுகள் மட்டுமே இந்த உலகில் ஏகப்பட்ட சாதனைகளை செய்து உலகளவில் ரசிகர்களை கவர்ந்த புரூஸ் லீ ஜூலை 20, 1973ல் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார்.

உலகப் புகழ் பெற்ற புரூஸ் லீயாக அவர் மாறுவதற்கே அந்தவொரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் தான் காரணம் என்கின்றனர்.

மம்மூட்டியுடன் இணைகிறார் நயன்தாரா..திருமணத்திற்குப் பிறகு இன்னும் வேகம் எடுக்கிறாரா?

English summary

Bruce Lee's death anniversary today. His fans from all over the world pays respect to the great martial arts legend who died in her early age. Here we check, how a street fight turns him as a Martial Arts Legend.