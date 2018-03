Even after knowing the dangerous outcomes how can we allow this. #SterliteProtest #SterlitePlant pic.twitter.com/RVbO92dkS5

English summary

Actress Julie has supported the ongoing Sterlite protest in Tuticorin. She tweeted that, 'Even after knowing the dangerous outcomes how can we allow this.#SterliteProtest #SterlitePlant'