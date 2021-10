எலிமினேஷனில் இருந்து தப்பிக்க என்ன செய்யணும்...ரூட் போட்டு கொடுத்த பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக இரண்டு வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. கலந்து கொண்ட 18 போட்டியாளர்களில், இதுவரை இரண்டு பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மீதமுள்ள 16 பேரில் அடுத்து வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் நடைபெற்றது. கடந்த வாரம் 15 பேர் நாமினேட் ஆன நிலையில், இந்த வாரம் 9 பேர் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர். தலைவர் சிபியை நாமினேட் செய்ய முடியாது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo, Annachi reads the rules of luxuary budget task. Coins will be placed in five locations in the Big Boss house, which will be converted into a museum. It has been reported that whoever captures the most coins at the end of the competition will be saved if he is nominated this week.