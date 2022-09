பாய்காட் பிரசாரத்தைக் கடந்து பிரம்மாஸ்திரம் வெற்றி? பரிதாபமான நிலையில் அமீர்கான், அக்சய்குமார்

மும்பை: ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் வெளியான பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம், நெட்டிசன்களால் பாய்காட் செய்யப்பட்டது.

ஆனால், நெட்டிசன்களில் ட்ரோலையும் கடந்து முதல் நாளில் 75 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

அமீர் கான், அக்சய் குமார் படங்கள் ட்ரோல் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது பிரம்மாஸ்திரம் படம் பாய்காட்டை கடந்து வெற்றிப் பெற்றுள்ளது.

English summary

Producer Karan Johar has announced that Brahmastram has collected 75 crore on the first day. Aamir Khan and Akshay Kumar's films failed due to the boycott issue. In this case, Brahmastra has succeeded in overcoming the boycott campaign and the Hindi film industry is relieved.