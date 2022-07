ரூசோ சகோதரர்களுக்கு என்னை எப்படி தெரியும்? செட்டில் ஒருத்தரையும் விடாம கேட்டுட்டேன்.. தனுஷ் பளிச்!

மும்பை: தி கிரேமேன் ப்ரீமியர் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை மும்பையில் நடைபெற்றது. அதில், நடிகர் தனுஷ் வேட்டி சட்டையில் பங்கேற்று அனைவரையும் வியக்க வைத்தார்.

நடிகை கத்ரீனா கைஃப்பின் கணவரும் பாலிவுட் நடிகருமான விக்கி கவுஷல் உள்ளிட்ட பல பாலிவுட் பிரபலங்கள் அந்த ப்ரீமியர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

தனுஷிடம் பேட்டி எடுத்த நபர், தி கிரேமேன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்த சுவாரஸ்ய விசயங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் எனக் கேட்டதற்கு, தனுஷ் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

அவெஞ்சர்ஸ் பட இயக்குநர்களை வணக்கம் போட வைத்த தனுஷ்.. களைகட்டிய 'தி கிரே மேன்’ புரமோஷன்!

#Dhanush : How do the Russos know about me..?? 😅👌 #TheGrayMan 🌟 pic.twitter.com/xeyn2uw0ru

English summary

How do Russo Brothers know me? Dhanush’s ask this question to everyone in The Gray Man sets and shared the interesting things in Mumbai Premiere event.