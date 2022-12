மனிதனை மிருகமா மாத்திடும் மணி.. துணிவு செகண்ட் சிங்கிள் ‘காசேதான் கடவுளடா’ பாடல் எப்படி இருக்கு?

சென்னை: அஜித் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள துணிவு படத்தின் செகண்ட் சிங்கிளான காசேதான் கடவுளடா பாடல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

முதல் பாடலான 'சில்லா சில்லா' பாடல் சமீபத்தில் வெளியான நிலையில், அடுத்த சிங்கிளை தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த பாடலை பாடலாசிரியர் வைசாக்கே எழுதி பாடி உள்ளார். அவருடன் நாயகி மஞ்சு வாரியர் இணைந்து பாடி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Ajith Kumar's Thunivu Second Single Kasethan Kadavulada song out now. Ghibram composed the music Vaisag wrote the song and also sung this song with Actress Manju Warrier. Ajith's stunning performance also appears in the lyric video.