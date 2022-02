அரபிக்குத்து எப்படி இருக்கு... இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளான அரபிக் குத்து பாடலின் லிரிகல் வீடியோ நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். ஆனால் பிரபலங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று தெரியுமா ?

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தை ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பிப்ரவரி 14 ம்தேதி வெளியிடப்படும் என கடந்த வாரம் சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்தது.

English summary

Vijay starred Beast first single Arabic kuthu lyrical video released yesterday. This video has got 10 million views within 5 hours. Fans celebrate this Arabic kuthu in social media. Celebrities also shared their expressions in social media.