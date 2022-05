இறங்கி குத்திய கமல்...தெறிக்க விட்ட விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்...எப்படி இருக்கு?

சென்னை : கமல் தரலோக்கலாக இறங்கிய குத்தி உள்ள விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளாக பத்தல பத்தல பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடலை பற்றி ஒரு சுவாரஸ்ய அலசலை தான் இங்கு பார்க்க போகிறோம்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. படத்தின் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ மே 15 ம் தேதி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடக்கும் விழாவில் வெளியிடப்பட உள்ளது. பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வெளியிடப்பட்டது.

பத்தல பத்தல...ஆண்டவரின் வேற லெவல் ஆட்டம்...பட்டையை கிளப்பும் விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்

English summary

Kamal's Vikram first single released today. This song is not upto the mark. But pakka dance number. Anirudh composing slow beats music. Kamal voice was full energy level. Definetly it had a great treat for Kamal fans.