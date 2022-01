கன்ஃபெஷன் ரூமில் பிக் பாஸ் சொன்ன அந்த விஷயம்.. உடனே தலைமுடியை வெட்ட சம்மதித்த நிரூப்!

சென்னை: நிரூப்பின் புதிய ஹேர்ஸ்டைலை விஜய் டிவி ட்வீட் போட்டு செலிபிரேட் பண்ண நிலையில், நெட்டிசன்கள் இப்போது மட்டும் நிரூப் ஏன்? முடியை வெட்டிக் கொண்டார் என்கிற கேள்விகளை கிளப்பின.

எதற்கும் எபிசோடு பார்த்து முடிவு பண்ணலாம் என ரசிகர்கள் இருந்த நிலையில் நிரூப் ஏன் தலைமுடியை வெட்ட சம்மதித்தார் என்பதற்கான பதில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

சிகை அலங்காரம் செய்து கொள்ளலாம் என பிக் பாஸ் சொன்னதும் நிரூப் சென்று அந்த சேரில் அமர்ந்தது ரசிகர்களை முதலில் ஷாக் ஆக்கியது.

அப்போ கேன்சர் பேஷன்ட்டுக்காகனு சொன்னதெல்லாம் சும்மாவா நிரூப்? திட்டித் தீர்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

English summary

Niroop who grows his hair for Cancer patient and refuse to cut a small amount when Abinay asks for a task but now he done his hair cut after Bigg Boss allows to keep his hair for the charity.