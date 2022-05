நீங்க பார்ட்டி பண்ணுங்க.. நான் டேட்டிங் பண்றேன்.. ஹ்ரித்திக் ரோஷன் காதலியுடன் செம சேட்டை!

மும்பை: நடிகர் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் மற்றும் அவரது ரூமர் கேர்ள் ஃபிரெண்ட் இருவரும் கரண் ஜோஹரின் 50வது பிறந்தநாள் பார்ட்டிக்கு ஜோடி போட்டு சென்றது தான் பாலிவுட்டில் தற்போது ஹாட் டாபிக்.

முதல் மனைவி சுசானா கானை விவாகரத்து செய்த நடிகர் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் தற்போது பாலிவுட்டின் இளம் நடிகையான சபா ஆசாத்துடன் டேட்ட்டிங் செய்து வருவதாக போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோ ஆதாரங்களுடன் வெளியாகி உள்ளன.

விக்ரம் வேதா இந்தி ரீமேக்கில் நடித்து வரும் ஹ்ரித்திக் ரோஷனும் சதா சபா ஹாசாத்தின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலேயே வலம் வருகிறார் என்றும் பாலிவுட் ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

விக்ரம் என டைட்டில் வைக்க இது தான் காரணமா... இத்தனை நாளாய் இது தெரியாம போச்சே

Hrithik Roshan and Saba Azad dating at Karan Johar’s 50th birthday party photos trending in social media. Fans asking when will you are getting married in several tweets.