மும்பை: விஜய் சேதுபதி, மாதவன் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான விக்ரம் வேதா திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

விக்ரம் வேதா இந்தி ரீமேக்கையும் புஷ்கர் காயத்ரியே இயக்க ஹிருத்திக் ரோஷன், சயிப் அலிகான் நடித்துள்ளனர்.

செப்டம்பர் 30ம் தேதி பொன்னியின் செல்வனுடன் வெளியான விக்ரம் வேதா வசூலில் கொஞ்சம் தடுமாறி வருகிறது.

பாலிவுட்டில் பட்டய கிளப்பிய நம்ம ஊரு 'விக்ரம் வேதா’ இசையமைப்பாளர் சாம்.சி.எஸ்..பிஜிஎம்-ன் ரியல் ஹீரோ

English summary

Pushkar Gayatri directed a Hindi remake of Vikram Vedhha released on September 30. The film has received positive to mixed reviews from the audience and critics. Vikram Vedha total collection now stands at 50 crore