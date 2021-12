பாவனிக்கு முத்தம் கொடுத்த அமீர்... யார் மீது தவறு ?...சோஷியல் மீடியாவில் காரசார பட்டிமன்றம்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் நேற்றைய எபிசோடில் அமீர், பாவ்னிக்கு முத்தம் கொடுத்த விவகாரம் சோஷியல் மீடியாவில் மிகப் பெரிய விவாத பொருளாகி, பட்டிமன்றமே நடத்தும் அளவிற்கு வாதங்களும், ஆராய்ச்சிகளும் தீவிரமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன.

பிக்பாஸில் கடந்த சில வாரங்களாகவே பாவ்னி - அபினய் காதல் விவகாரம் அனல் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பலமுறை பாவ்னி அழுததும், மற்றவர்கள் சண்டை போட்டதும் அடிக்கடி நடந்து வந்தது. இறுதியாக கமல் வந்து நீண்ட நேரம் பேசியும் இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு ஏற்படவில்லை. கமல் பேசிய பிறகும் பாவ்னி- அபினய் ஆகியோர் இது பற்றி பேசி சண்டை போட்டனர். பாவனியும், அமீரிடம் தொடர்ந்து இது பற்றியே பேசி வந்தார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday episode, amir kissed pavani. Netizens trolls this video clip and start argument on this issue. Maximum number of fans supports pavani and slams amir. so of them are said amir harrased pavani.