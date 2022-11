பின்னாலிருந்து கட்டி அணைத்து.. பாகுபலி பாணியில் ரச்சிதாவிடம் ரொமான்ஸ்..ராபர்ட் மாஸ்டர் அட்ராசிட்டி

ராஜா ராணி டாஸ்க்கில் வாய்ப்பு கிடைத்தவுடன் கேப்பில் கிடா வெட்டினார் ராபர்ட் மாஸ்டர்.

ராஜாவின் ராணியாக ரச்சிதா தேர்வு செய்யப்படும்போதே இருக்கு தரமான சம்பவம் இருக்குன்னு நெட்டிசன்கள் சொன்னது உண்மையாகி வருகிறது.

வில் அம்பை எடுத்து பாகுபலி ஸ்டைலில் ரச்சிதாவை பின்னால் இருந்து கட்டி அணைத்து ரொமான்ஸ் செய்தார் ராபர்ட் மாஸ்டர்.

அரசப்பதவிக்காக அடித்துக்கொண்ட பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ்..மாஸ்டர் ராஜா-ரச்சிதா ராணி..இருக்கு தரமான சம்பவம்

English summary

Robert Master cut a Goat in the Gape when he got a chance at the 'Raja Rani' task. It is becoming true what the netizens said that there is a quality incident when Rachita is chosen as the queen of the king. Robert Master romanced Rachita by taking a bow and hugging her from behind in Baahubali style.