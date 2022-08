பாடி ஷேமிங் பெண்களை ரொம்பவே பாதிக்குது.. டபுள் எக்ஸல் படத்தை தயாரித்து நடிக்கும் வலிமை நாயகி!

சென்னை: இஞ்சி இடுப்பழகி படத்திற்காக அனுஷ்கா வெயிட் ஏற்றியதை போலவே வலிமை நாயகி ஹூமா குரேஷி டபுள் எக்ஸல் படத்திற்காக தனது உடல் எடையை அதிகரித்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே அவர் ஓவர் வெயிட் தானே என நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்யும் அந்த பாடி ஷேமிங்கிற்கு எதிரான படமாகத்தான் டபுள் எக்ஸல் உருவாகி வருவதாக கூறி உள்ளார் ஹூமா குரேஷி.

இந்த படம் வெளியான பிறகு மக்கள் மத்தியில் நிச்சயம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் நம்புகிறார் அவர்.

English summary

Valimai actress Huma Qureshi’s Double XL movie will talks about Body Shaming. She will also produce and acting in this social message drama movie. Sonakshi Sinha also part in this flick.