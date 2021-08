ஷகிலா பயோபிக் படமாகிறது… ஷகிலாவாக நடிக்கப்போவது யார் தெரியுமா?

சென்னை : ஷகிலாவின் வாழ்க்கை வரலாறு தமிழில் திரைப்படமாக உருவாக உள்ளது.

இப்படத்தை ஷகிலாவே தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மேலும், ஷகிலா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க முன்னணி நடிகை ஒருவரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

பாலிவுட் நடிகை ரிச்சா சத்தாவு நடித்த ஷகிலா திரைப்படம் இந்தியில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Shakeela was seen on Tamil TV show Cooku with Comali 2 and she ended up as the runner-up of the show. The multilingual actress, who started her career with Playgirls at the age of 18, worked in over 250 films.