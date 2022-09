எனக்கே தெரியாம அப்படி நடந்துகிட்டேன்... பொன்னியின் செல்வன் விழா பற்றி திரிஷா

சென்னை: இதுவரை எந்த ஒரு தமிழ்ப் படத்திற்கும் இல்லாத அளவிற்கு பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு உண்டாகியுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி என்று பல மொழிகளில் இருக்கும் நடிகர்கள் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்தின் புரமோஷனல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடிகை திரிஷா தன்னை பற்றிய சுவாரசியமான விசயங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

The anticipation for Ponniyin's Selvan has been like no other Tamil film so far. Actors who speak Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Hindi have acted in this film. Actress Trisha shared some interesting facts about herself in one of the promotional programs of this film.