கரகாட்டக்காரன் -2 நடிக்க மறுத்தது ஏன்? தாடி வைத்து துப்பாக்கியுடன் புதிய ஹீரோ ரோல்..ராமராஜன் பேச்சு

தமிழ் சினிமாவின் கிராமத்து ராஜன் எம்ஜிஆர் பாணியை பின்பற்றி நடித்த ராமராஜன் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பின் நடிக்க வந்துள்ளார்.

இரண்டாவது இன்னிங்க்சில் சற்று வித்தியாசமாக தாடி வைத்தும், துப்பாக்கி தூக்கியும் நடித்துள்ளாராம்.

ராமராஜனின் சிறப்பான படமான கரகாட்டக்காரன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் எடுக்க அணுகியபோது தான் மறுத்துவிட்டதாக அதற்கான காரணத்தையும் ராமராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

ராமராஜன் கிராமத்து ராஜன். இன்றும் கிராமத்து பெண்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றுள்ள நாயகன், உலக நாயகர்கள் எல்லாம் வன்முறை நோக்கி நகரும்போது எந்த வித சமரசத்துக்கும் இடம் கொடுக்காததால் ஓரங்கட்டப்பட்டு ஒதுங்கியிருந்த ராமராஜன் தற்போது சாமானியன் படம் மூலம் மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார். அதற்கான விழா நடந்த போது விழாவில் பேசிய ராதாரவி,"கமல், ரஜினிக்கு போட்டியாக இருந்தவர் ராமராஜன். மீண்டும் இரண்டாவது அவதாரம் எடுத்துள்ளார் நிச்சயம் வெல்வார் என வாழ்த்தினார்.

English summary

Ramarajan, who acted in the style of MGR. Tamil cinema's Village Hero has returned to acting after many years. In the second innings, he acted a bit differently, wearing a beard and carrying a gun. Ramarajan revealed that when the producers approached him to do the second part of his excellent film Karagatakkaran, he refused. He also stated the reason for that.