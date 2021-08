நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை.. யாரையும் ஏமாற்றவும் இல்லை.. விசாரணையில் புலம்பிய நடிகர் ஆர்யா!

சென்னை: சைபர் க்ரைம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் நடிகர் ஆர்யா தான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும் யாரையும் ஏமாற்றவில்லை என்றும் புலம்பியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ஆர்யா. அறிந்தும் அறியாமலும் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து உள்ளம் கேட்குமே, பட்டியல், வட்டாரம், ஓரம் போ, நான் கடவுள், மதராசப்பட்டினம், பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன், சிக்குபுக்கு, அவன் இவன், ராஜா ராணி, ஆரம்பம், இரண்டாம் உலகம், வாசுவும் சரவணனும் ஒன்னா படிச்சவங்க, கஜினிகாந்த், காப்பான், டெடி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

German woman filed case against Arya that Arya cheated her out of Rs 70 lakh by claiming to be married to him. Arya appeared in front of CBCID police and said that he didnt do anything wrong and didnt cheat anyone. Arya also said that he would co-operate fully with the investigation.