என் குழந்தையை இழந்தது போல் உள்ளது.. புனித்தின் அண்ணன் சிவ ராஜ்குமார் உருக்கம்!

பெங்களூரு: என் குழந்தையை இழந்தது போல் உணருகிறேன் என மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் சகோதரரான நடிகர் சிவராஜ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல கன்னட நடிகரான புனித் ராஜ்குமார் கடந்த வெள்ளிக் கிழமை திடீர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி புனித் ராஜ்குமார் உயிரிழந்தார்.

English summary

Actor Siva Rajkumar request fans to do not commit suicide. He also says he feels that he lost his child.