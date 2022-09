வந்தியத்தேவன் அண்ணனா பிறந்துட்டு பட்ற பாடு இருக்கே..கார்த்தியை கலாய்த்த சூர்யா..அங்கீகரித்த ராதிகா

சூர்யாவின் 25 ஆம் ஆண்டு திரையுலக பயணத்தை வாழ்த்தி கார்த்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார். சோதனைகளை சாதனைகளாக்கியவர் சூர்யா என வாழ்த்தியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கிண்டலாக கார்த்தியின் வந்திய தேவன் பார்ட்டை குறிப்பிட்டு வந்தியதேவனுக்கு அண்ணனாக பிறந்துட்டு பட்ற பாடு எனக்குத்தான் தெரியும் என்று சூர்யா கிண்டலடித்துள்ளார்.

ஆமா, ஆமா என ராதிகா அதை ஆமோதித்து சூர்யாவுடன் சேர்ந்து கார்த்தியை கலாய்த்துள்ளார்.

ஒரு நிமிஷமா லிரிக்ஸ் வருமான்னு பார்த்தா.. வாடா.. வாடான்னு ஒரு பாட்டு.. வீரா சூரா எப்படி இருக்கு?

English summary

Karthi took to Twitter to wish Suriya on his 25th anniversary. He had hailed Surya as the one who made experiments a success. In response to this, Suriya sarcastically referred to Karthi's role as Vandiya Devan and said that only I know the hardship of being born as Vandiya Devan's brother.