’மான நஷ்ட வழக்கு போடுவேன்’..அவதூறாக பேட்டி அளித்த பயில்வான் ரங்கநாதன்..ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சகோதரி ஆவேசம்

தன்னைப்பற்றியும், வைரமுத்து பற்றியும் தவறாக பேட்டி அளித்த பயில்வான் ரங்கநாதனை சாக்கடை என விமர்சித்துள்ளார் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சகோதரி.

வைரமுத்து பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பாட்டு எழுதாதற்கு காரணம் பற்றி அவர் அளித்த பேட்டியில் தேவையில்லாமல் தன்னை இழுத்துள்ளதாக ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சகோதரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அவதூறாக தன்னைப்பற்றி பேட்டி அளித்த பயில்வான் ரங்கநாதன் ஒரு சாக்கடை, அதற்குள் கைவிட முடியாது, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க போகிறேன் என கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

AR Rahman's sister has criticized Bailwan Ranganathan as a sewer who gave false interviews about himself and Vairamuthu. AR Rahman's sister has condemned Bayilvan ranganathan for unnecessarily dragging her in an interview about why vairamuthu did not write a song for Ponniyin Selvan Movie. It has been reported that who gave an interview about himself for defamation, has said that she is going to file a case against Bailwan Ranganathan in court.