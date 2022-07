இதெல்லாம் மாறுற வரை நானும் மாற மாட்டேன்...அடம்பிடிக்கும் ப்ளூசட்டை மாறன்

சென்னை : சினிமாக்களை விமர்சித்து வந்த ப்ளூசட்டை மாறன், இப்போது சினிமா நடிகர்,டைரக்டர்கள் என ஒருவர் விடாமல் விமர்சித்து வருகிறார். எந்த பிரபலம் அல்லது எந்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு வந்தாலும் உடனே அதை வைத்து ட்வீட் போட்டு விடுகிறார்.

இதை சம்பந்தப்பட்ட பிரபலத்தின் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல, நெட்டிசன்களும் கண்டபடி கழுவி ஊற்றி வந்தாலும் அவர்களையும் சேர்த்து விமர்சிக்கிறாரே தவிர, ட்வீட் போடுவதை மட்டும் மனுஷன் குறைக்கவோ, நிறுத்தவோயில்லை.

ப்ளூ சட்டை மாறன் விமர்சிக்கும் பிரபலங்களின் லிஸ்ட்டில் ரஜினியை தொடர்ந்து அடுத்தாதாக வந்திருப்பது தனுஷ். தனுஷின் முதல் படத்தையும் கடைசியாக அவர் நடித்துள்ள தி கிரே மேன் பட போஸ்டர்களையும் இணைத்து மீம்ஸ் போட்டுள்ளார்.

ரஜினியை தொடர்ந்து சூர்யா.. தேசிய விருது கிடைத்தது இப்படித்தானா? வம்பிழுக்கும் ப்ளூ சட்டை மாறன்!

In his recent tweet, Blue sattai Maran said that in movie posters have love,smile, flower instead of a gun and weapons. I will not change till the positive story & characters change.Netizens trolls blue sattai maran on his continous criticism.