“முக்கோண விதி, தொடர்பியலை நான் உணர்ந்ததில்லை.. ஆனால், கர்மா...?: ஜீவி2 ஹீரோ சொல்ல வர்றது இதுதான்!

சென்னை: வெற்றி நடிப்பில் 2019ல் வெளியான ஜீவி திரைப்படம் விமர்சகர்களிடமும் ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

வெற்றியுடன் கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படம், வித்தியாசமான கதை அம்சத்துடன் உருவாகியிருந்தது.

'ஜீவி' இரண்டாம் பாகத்தை, விஜே கோபிநாத் இயக்கியுள்ளார், இந்தப் படம் வரும் 19ம் தேதி ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

