இவரு டைரக்ஷன்ல நடிக்கணும்ன்னு ஆசையா இருக்கு..துருவ் விக்ரம் சொன்ன அந்த டைரக்டர் யாருப்பா?

சென்னை: சீயான் விக்ரமின் மகனான துருவ் விக்ரம், 2019 ஆம் ஆண்டு ஆதித்ய வர்மா படத்தின் மூலம் தமிழில் நடிகனாக அறிமுகமானார்.

விக்ரமுடன் இணைந்து மகான் படத்தில் நடித்தார் துருவ். இந்த மகான் திரைப்படம் மக்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இதை தொடர்ந்து தனக்கு பிடித்த இயக்குநர், பணியாற்ற விரும்பவும் இயக்குநர் என்று பிரபல இயக்குநரின் பெயரை கூறியுள்ளார்.

English summary

I want him to act in the direction, Who is that director that Dhuruv Vikram said?