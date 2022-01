அப்டிப் போடு...கோடிக்கணக்கில் வச்சாலும் எடுக்க மாட்டேன்... அடித்துச் சொல்லும் தாமரை

சென்னை : பிக்பாசில் பணப் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. பரிசுத் தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க போட்டியாளர்களின் மனநிலையும் மாறி வருகிறது.

நேற்று, பணத்தை நான் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது என சொல்லிக் கொண்டிருந்த நிரூப்பும், பாவனியும் இன்று, பரிசுத் தொகை இவ்வளவு இருந்தால் யோசிக்கலாம் என்கிறார்கள். நேற்று கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த பிரியங்கா, தான் சொல்லும் தொகை இருந்தால் எடுத்துக் கொண்டு போவதாக சொல்கிறார்.

அந்த மனசு தான் சார் கடவுள்.. ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுடன் கொஞ்சி விளையாடும் பிக் பாஸ் அக்‌ஷரா, வருண்!

English summary

In bigg boss tamil season 5 second Promo for today's episode, Niroop warned thamarai not to pick the money. Thamarai strongly said that she will never pick that even if it is increased to crores. Now fans commented that niroop will take this money.