கால் வச்ச இடத்திலெல்லாம் கண்ணிவெடி வச்சாங்க.. ஷங்கர் பக்கம் திரும்பவே மாட்டேன்.. வடிவேலு அதிரடி!

சென்னை: ஷங்கர் இயக்கத்தில் மற்றும் தயாரிப்பில் இனிமேல் நடிக்கவே மாட்டேன் என நடிகர் வடிவேலு தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ராஜ்கிரணின் என் ராசாவின் மனசிலே படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார் நகைச்சுவை நடிகர் வைகைப்புயல் வடிவேலு.

பெல்பாட்டம் பேண்ட், துப்பாக்கியுடன் மிரட்டும் சசிகுமாரின்

தொடர்ந்து பல படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராகவும் குணச்சித்திர நடிகராகவும் நடித்துள்ளார். தனது காமெடியால் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்டுள்ளார் வடிவேலு.

Actor Vadivelu says he will not act in Director Shankar's movie anymore. He says he will continuously act in movies hereafter.