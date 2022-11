எனக்கு சீன் புடிக்கலன்னா நானே எடிட்டிங்ல வெட்டீருவேன்... கே.எஸ்.ரவிக்குமாரிடம் கூறிய உதயநிதி

சென்னை: தடையற தாக்க, தடம் போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ள மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் உதயநிதி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கலகத் தலைவன்.

இந்த வார இறுதியில் இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தடம் படத்திற்கு பிறகு மகிழ் இயக்கியுள்ள படம் என்பதால் மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் நடிப்பிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்பும் உதயநிதி தான் எப்படி நடிக்க வந்தேன் என்று சுவாரசியமாக ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Kalaga Thalaivan is a film starring Udhayanidhi directed by Magil Thirumeni, who has directed films such as Thadayara kakka and Thadam. In this case, Udhayanidhi, who wants to retire from acting, has interestingly said in an interview how he came to act.