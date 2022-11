ராதிகா நடித்தால், 10 நாட்களில் எடுக்க வேண்டியதை 5நாட்களில் முடிக்கலாம்...இயக்குநர் சற்குணம் புகழாரம்

சென்னை: நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கும் பட்டத்து அரசன் திரைப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

விளையாட்டை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தில் குடும்ப பின்னணியை வைத்ததுதான் இந்தப் படத்தின் கூடுதல் சிறப்பு.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் பற்றி இயக்குநர் சற்குணம் ஒரு பேட்டியில் பேசியிருக்கிறார்.

அதர்வா, ஹரீஷ் கல்யாணை விட எனக்கு இந்தக் கதாபாத்திரம் பொருந்தும்..லவ் டுடே பிரதீப் ரங்கநாதன் பேட்டி

Pattathu Arasan starring actor Atharva has been well received by the people. What makes this film even more special is the fact that it has a family background in a sports-centric film. In this case, director Sarkunam has talked about the actors who acted in this film in an interview.